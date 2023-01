Lyon : le festival Vive la Magie fête ses 15 ans

Pour cette édition anniversaire, l'événement propose un nouveau spectacle ces 28 et 29 janvier à la Bourse du travail.

Le festival international de la magie revient à Lyon dans le cadre de sa tournée anniversaire 2023. Pour l'occasion, il présente Scala Magica, un spectacle inédit avec trois représentations prévues tout au long du week-end. Décrit comme "familial et innovant" par les organisateurs, il regroupe six artistes internationaux dont des illusionnistes et des champions dans l'art du mentalisme.

En parallèle à cette nouveauté, une exposition est consacrée aux femmes magiciennes à travers 40 portraits d'artistes. Pour la deuxième édition consécutive, l'événement est consacré aux femmes dans l'univers de la magie. Elle est accessible dans le hall de la Bourse du Travail (place Guichard, Lyon 3e). Un ateliers magie est aussi programmés pour les plus jeunes (de 7 à 10 ans) à 14h.

"Le festival met un point d’honneur à réunir la dimension populaire et intergénérationnelle de la magie, estime Gérard Souchet, magicien et fondateur de l'événement. Depuis 2008, chaque année est une invitation à venir découvrir les plus grands magiciens du moment ainsi que les nouveaux courants de cet art millénaire, loin des clichés".

Festival Vive la Magie - 28 et 29 janvier à la Bourse du Travail. Réservations sur le site de l'événement.