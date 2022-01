Le Festival international de la magie pose ses valises à Lyon ce week-end

Durant ce week-end du 29 au 30 janvier, le Festival international de la magie se produit à Lyon, à la Bourse du Travail (3e). L'occasion de retrouver plusieurs des meilleurs magiciens et magiciennes mondiaux.

Après Bordeaux, le Festival international de la magie est arrivé à Lyon ce week-end. Du 29 au 30 janvier, plusieurs magiciens et magiciennes se produiront à la Bourse du Travail, salle du 3e arrondissement. Il s'agit de la 14e édition de ce gala, dirigé depuis 2008 par Gérard Souchet.

3 représentations ce week-end

Cette année, les artistes présents pour ce spectacle d'1h45 sont François Normag, Topas, Jaana Felicitas, Katrin Weissensee, Artem et la compagnie Mag Edgard. Trois représentations sont au programme, samedi à 17h et à 20h30 et dimanche à 14h.

Pour toute réservation cliquez ici. Enfin, rendez-vous ici pour plus d'informations.

