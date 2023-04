Le Championnat international d'échecs cette semaine à Lyon

Le Championnat international de jeux d'échecs se tiendra à Lyon ce jeudi 13 avril. En attendant, il est possible de rencontrer les joueurs dès cette après-midi sur le campus de l'ECAM (Lyon 5e).

Qu'on soit amateur, très averti ou qu'on ait simplement aimé la série Le Jeu de la dame, on pourra apprécier d'assister au Championnat international de jeux d'échecs Henri Rinck. L'événement se tiendra jeudi 13 avril à 15h, sur le campus de l'ECAM LaSalle (Lyon 5e).

Organisé par le Lyon Olympique Échecs, l'événement s'étoffe cette année avec trois tournois à normes (réunissant grands maîtres, maîtres et maîtres féminins) en 9 rondes, couplés au championnat. La première ronde des trois tournois, qui réunissent 30 joueurs et plus de 13 pays représentés, commencera ce lundi à 15h. D'ici là, un premier point de rencontre est organisé aujourd'hui à 14h30, sur le campus également, pour faire la connaissance des joueurs.

Jeudi 13 avril, on poursuivra donc avec le Championnat qui réunira plus de 100 joueurs...de 6 à 87 ans. Le tournoi s'achèvera dimanche 16 avril en soirée, avec la traditionnelle remise des prix.