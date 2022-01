Festival international de la magie ce week-end à Lyon : place aux magiciennes !

C’est la 14e édition du festival international Vive la Magie, mené depuis 2008 par le magicien Gérard Souchet, qui rassemble tous les courants de la magie avec une sélection d’artistes internationaux renouvelée chaque année. Dépêchez-vous il reste des places !

Loin des clichés, le festival présente les numéros des plus grands illusionnistes, magiciens comiques, transformistes, manipulateurs ou mentalistes et accorde cette année une grande place aux femmes – la magie étant souvent perçue comme un milieu essentiellement masculin, cantonnant la femme à n’être qu’assistante ou coupée en deux.

Le public pourra ainsi découvrir Katrin Weissensee qui joue avec le sable dans un numéro de prestidigitation où elle dessine comme d’autres le feraient avec un crayon ou un fusain ; ou encore Jaana Felicitas, ancienne interprète de danse contemporaine qu’on a découvert dans l’émission télévisée "La France a un incroyable talent" et qui défie la gravité avec son spectacle de chaise flottante dans l’air.

Avec des spectacles poétiques et éblouissants, portés par une belle générosité, ce festival montre toute la diversité de la magie, de sa forme la plus authentique jusqu’aux performances les plus modernes. À savourer en famille !

Festival international Vive la Magie – Les 29 et 30 janvier 2022 à la Bourse du Travail, Lyon 3e – www.vivelamagie.com