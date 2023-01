Identitaires et antifas : Lyon terre des extrêmes

Les démonstrations de force de l'ultra-droite se multiplient à Lyon, selon des formes et des modes opératoires changeants. L'ultra-gauche, non moins violente, est en embuscade.

Quand un groupuscule d’ultra- droite lance une action coup-de-poing, la riposte se fait rarement attendre. “Les militants antifascistes eux aussi mouillent le maillot”, indique une source policière. Avec un point commun à ce renouveau des violences d’ultra-droite et d’ultra- gauche : la volonté chevillée au corps d’une société nouvelle. “Les mouvances d’ultra-droite et d’ultra-gauche deviennent violentes au point de bousculer la démocratie”, s’inquiétait récemment la députée socialiste du Val-de-Marne Isabelle Santiago, lors d’une séance de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale. “La violence des extrémistes ne serait alors que la version brutale saisissante de cette sinistrose induite par une société réduite au consumérisme sans récit historique, ni projet politique, où l’État n’influe pas sur l’économique. Comme l’électeur mais autrement”, avance dans Slate l’historien Nicolas Lebourg.

Dans un dossier de 10 pages, Lyon Capitale dresse un panorama des forces d'ultra-droite et d'ultra-gauche en présence : les différentes groupes, leurs QG, leurs méthodes, etc.