Magie : Luc Langevin, l’illusionniste qui joue avec nos vérités

Avec Vérités, l’illusionniste québécois Luc Langevin, propose un spectacle qui défie nos certitudes. Il sera au Radiant-Bellevue le dimanche 8 octobre.

Les critiques outre-atlantique sont unanimes. Spectacle “stupéfiant”, “audacieux” ou “accompli”, les termes élogieux ne manquent pas pour qualifier le dernier spectacle de l’illusionniste canadien Luc Langevin.

Le jeune quadra, issu d’une formation universitaire scientifique, évolue depuis dix ans dans le monde de l’illusion, en exerçant notamment son talent avec des inconnus rencontrés dans la rue ou dans des lieux publics pendant la crise du Covid.

Dans son nouveau spectacle Vérités, il marche sur la fine ligne entre la vérité et le mensonge. Les numéros - téléportation, apparition et disparition d’objets – amèneront les spectateurs à se questionner sur ce qu'ils croient ou non. Qu'est-ce que la vérité ? Où trace-t-on la ligne entre le possible et l'impossible ? Peut-on interagir avec l'invisible ?

“On dit parfois qu’i il faut le voir pour le croire, mais, dans ce spectacle, ce n'est pas parce qu'on le voit que c'est vrai. Et, à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas” confie Luc Langevin, qui prévient que “la magie ne se produira pas que sur scène lors de son spectacle”… et même “au-delà des murs du théâtre”. On a hâte de le voir pour le croire !

Luc Langevin au Radiant-Bellevue le dimanche 8 Octobre à 17h30