Lyon : le festival Intérieur Queer dévoile sa programmation

Le festival Intérieur Queer fête sa 9e édition du 1er au 5 juillet. Les organisateurs dévoilent une programmation entre drag show, danses et conférences.

La neuvième édition du festival Intérieur Queer se déroulera du 1er au 5 juillet prochain à Lyon. L'occasion pour les organisateurs de dévoiler une partie de la programmation. L'évènement débutera le mercredi 1er juillet, avec "Extérieur Queer", qualifié de "carte blanche inédite pour faire rayonner les initiatives queer et ce partout dans Lyon et en métropole".

Un avant-goût du plat principal, avec la conférence d'ouverture le lendemain, animée par le collectif Balafre, une "association lyonnaise œuvrant pour une société inclusive et solidaire". Celle-ci sera suivie par l'IQ Comedy Club, avec des performances de stand-up. A noter que la plupart des évènements se dérouleront au Heat, une aire de restauration du deuxième arrondissement.

S'en suivront plusieurs conférences les jours suivants, dont les thématiques et les intervenants restent à définir. Le vendredi, place à un drag show suivi d'une soirée garçon sauvage où Esther, Teuf de la Meuf et Maggy Smiss se produiront.

Un closing au parc de la Cerisaie

Le samedi 4 juillet, place à la danse de 18 h à 5 h du matin, d'abord autour d'un concours ouvert à tous où un jury évaluera les performances de chacun. Ensuite, place à l'afterball, où "rythmes et danses exaltées" seront les maîtres mots. Des artistes comme Vinii Revlon et Robert Owens seront de la partie.

Le festival prendra fin le dimanche 5 juillet avec une cérémonie de clôture au parc de la Cerisaie (4e arrondissement) pour "un moment convivial, familial, inclusif et intergénérationnel", ambitionnent les organisateurs.

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