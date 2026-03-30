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Le Mondial de la Praline revient en 2026 pour une 4e édition gourmande

  • par LR

    • Les candidatures ouvrent ce 30 mars pour le concours dédié à la célèbre praline rose lyonnaise, entre tradition pâtissière et créativité.

    Symbole incontournable de la gastronomie lyonnaise, la praline rose s’apprête à retrouver le devant de la scène avec la 4e édition du Mondial de la Praline. Les inscriptions ouvrent lundi 30 mars 2026 pour ce concours qui réunit professionnels, apprentis et amateurs autour d’un défi commun : sublimer cette spécialité emblématique.

    Trois catégories sont proposées : tarte à la praline, brioche à la praline et "classique revisité", invitant les candidats à revisiter une pâtisserie ou viennoiserie avec audace tout en respectant l’identité de la praline rose.

    Les finales professionnelles et apprentis se tiendront le 21 septembre à l’Institut Vatel, à Marcy-l’Étoile. La finale amateurs se déroulera quelques jours plus tard, le 26 septembre, place Maréchal-Lyautey à Lyon 6e, dans le cadre du Marché Autrement. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

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