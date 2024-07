Performances spectaculaires pour le festival queer de Lyon

Interieur Queer est le festival incontournable pour se retrouver, se libérer et partager. Il revient pour une 7e édition avec plus de 50 performeurs sur 4 jours.

Grand retour du festival Interieur Queer du 11 au 14 juillet ! Ce moment d'échange, artistique, musical, de mixité, interroge les représentations de genre et des identités sexuelles pendant quelques jours.

Le contexte

Selon le bilan annuel des infractions anti-LGBT+ recensées en 2023 par le ministère de l'Intérieur, les infractions anti-LGBT+ enregistrées augmentent de 13 % après une hausse plus modérée en 2022 (+3 %). Les crimes et délits anti-LGBT+, les infractions les plus graves, augmentent de 19 % en 2023, soit une augmentation plus élevée que celle observée en 2022 (+13 %). Les contraventions anti-LGBT+ sont également en hausse (+4 %) après la baisse inédite de 9 % en 2022. Depuis 2016, ces actes ont fortement progressé : +13 % en moyenne par an pour les crimes et délits et +10 % en moyenne par an pour les contraventions.

Réflexions, voguing et musique vibrante

Jeudi 11 juillet, l'évènement commencera par une conférence inaugurale intitulée "Communauté Queer : comment exister, se mobiliser et se solidariser ?". Ce colloque s'inscrit dans un contexte de la montée de l'extrême-droite et des nationalismes à l'échelle nationale, européenne et internationale. Les invités (militants, journalistes) et le public réfléchiront sur la place des personnes minorisées et leur résilience physique et mentale face à cette situation.

Vendredi soir, le collectif Bordelais La Sueur alliera danse et djs aux multiples influences musicales, pour se trémousser au Heat. Le même soir, aura lieu une compétition de voguing (danse héritée des années 60 et venue des Etats-Unis, devenue un symbole revendicatoire de la communauté LGBTQUIA+) devant un jury au Heat.

Le week-end s'annonce musical avec Garçon Sauvage qui occupera une nouvelle fois les locaux du Transbordeur pour des lives, des performances et des dj sets (samedi soir). Le dimanche, le festival se terminera par une soirée inédite au Sucre avec la dj et productrice suédoise SPFDJ et bien d'autres.