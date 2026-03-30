POUZIN Claire Representant Ouest Membre du Conseil de la Metropole de Lyon, © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Claire Pouzin est en charge de l'offre de logement, de la dynamique résidentielle et de l'immobilier public à la Métropole de Lyon.

Claire Pouzin est la maire LR de Francheville, commune résidentielle de l'ouest lyonnais. Élue locale expérimentée, elle représente les communes de la première couronne ouest de la Métropole, soumises à une forte pression foncière et immobilière.

Sa délégation à l'offre de logement et à l'immobilier public est complémentaire du portefeuille habitat d'Alexandre Vincendet, les deux vice-présidents devant travailler de concert sur la politique du logement métropolitain.

Claire Pouzin et son mari Benjamin Pouzin ( l'un des fondateurs du groupe de musique chrétienne "Glorious") ont représenté les Lyonnais le 8 septembre dernier à l'occasion du Voeu des Echevins à la basilique Notre-Dame de Fourvière.