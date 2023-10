"La voie est libre!" de retour à Lyon ce week-end

Pendant deux jours, plus de 80 rues et places lyonnaises seront piétonnisées dans différents arrondissements de Lyon.

Pour ce weekend du 14 et 15 octobre, si vous aviez prévu de vous promener en ville à Lyon, vous profiterez peut-être du retour de l'opération "La voie est libre!". Pendant deux jours, de nombreuses rues seront piétonnes dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, permettant aux piétons "de déambuler sur une chaussée apaisée et d'être accueillis par les commerçants de quartier" explique la ville dans un communiqué.

Pour cette 8e édition de l'opération, plus de 80 rues et places de la ville deviendront piétonnes le temps du weekend. Dans ces zones définies, les piétons seront prioritaires, devant les cyclistes "prioritaires en second lieu, et enfin, les véhicules autorisés, à l'allure du pas (5 km/h)".

Les rues concernées par l'opération. @Ville de Lyon

Ces rues seront piétonnes de 11h à 19h le samedi dans tous les arrondissements concernés et de 10h à 18h le dimanche mais seulement dans les 1er et 2e arrondissements. Pour connaître toutes les rues concernées par cette opération, rendez-vous sur le site internet de la ville de Lyon.