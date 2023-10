Voilà à quoi va ressembler la place Gabriel Péri

La Métropole et la Ville de Lyon se lancent en collaboration dans des travaux d’aménagement pour améliorer la vie et le confort des riverains de la place Gabriel Péri, à la Guillotière. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2024.

Les travaux commencent aujourd’hui. Avec comme objectif d’améliorer "le confort des piétons et faciliter les itinéraires cyclables autour de la place Gabriel Péri", la Métropole et la Ville de Lyon vont travailler ensemble sur le projet. Avec un budget de plus d’un million d’euros, les piétons et les cyclistes seront les premiers bénéficiaires de ces aménagements. Les trottoirs seront élargis et les traversées piétonnes seront sécurisées.

Voilà quoi devrait ressembler le cour Gambetta une fois végétalisé. © Métropole de Lyon

Végétalisation et apaisement

Autre point important du projet, la végétalisation du cours Gambetta. Un espace végétalisé de 290 m2 sera réalisé entre les places Raspail et Gabriel Péri. Une placette sera également installée devant la Poste. Une action qui résulte "des attentes liées à la création d’un îlot de fraîcheur avec des espaces de végétation au pied des trois platanes existants et le long de la fresque cinéma", détaille le communiqué.

La rue Paul Bert va également connaître de nombreux changements pour permettre une meilleure sécurité des piétons et des cyclistes, mais au détriment des automobilistes. Le trottoir nord sera élargi et un itinéraire continu entre "le cours Gambetta, la Grande rue de la Guillotière et la rue Paul Bert" sera créé.

Priorité à la sécurité des piétons et des cyclistes. © Métropole de Lyon

Suppression du débouché de la rue Paul Bert

Quant aux voitures, elles devront s'adapter. En effet, "le débouché de la rue Paul Bert sur l’avenue de Saxe sera supprimé au profit de la création d’une placette arborée." Pour le moment, le nouveau tracé pour les automobilistes n’a pas encore été annoncé. Et en ce qui concerne les places de livraisons, celles-ci seront déplacées dans les rues adjacentes.

Avec le début des travaux, certains tronçons vont être fermés et des itinéraires de déviation seront mis en place. Ces travaux d’aménagement doivent se terminer en avril 2024.