Lyon : la place Edgar Quinet réaménagée en 2025

La place Edgar Quinet dans le 6e arrondissement de Lyon sera réaménagée en 2025.

La place Edgar Quinet dans le 6e arrondissement entre l’avenue de Saxe, la rue de Créqui et la rue Vauban, va bénéficier d'un rafraîchissement. Le projet de réaménagement porté par la Métropole et la Ville de Lyon concerne également la portion de la rue Vendôme qui longe l'église et le stade.

Livraison prévue en 2026

Selon les collectivités, "ce projet doit permettre de créer un lieu plus convivial et embelli, avec plus de végétation, une offre renforcée à destination des enfants et des jeunes, un espace paysager propice à la détente". Le square sera réaménagé, l'aire de jeux, agrandie et sécurisée, des arbustes bas, fleurs et plantes couvre-sol plantés.

Le début des travaux est prévu pour en 2025 pour une livraison en 2026. La Métropole de Lyon lance une concertation le 4 septembre. Elle durera un mois et a pour but de recueillir l'avis des habitants du quartier.