Transformé, le pont Lafayette rouvre ce mercredi après-midi à Lyon

Réaménagé pour créer deux pistes cyclables séparées des piétons en retirant une voie de circulation automobile, le pont Lafayette rouvre ce mercredi après-midi après deux mois de travaux et de fermeture.

Initialement prévue le vendredi 25 août, la réouverture aux automobilistes du pont Lafayette a pris quelques jours de retard. En raison de la canicule, les dernières couches d’enrobées ont finalement été coulées après cette date. En travaux depuis le 12 juin, l’ouvrage doit finalement rouvrir ce mercredi après-midi, les équipes de la Métropole de Lyon procédant à des finitions de dernière minute ce matin.

Encore présents ce mercredi matin, les derniers panneaux de travaux devraient être retirés cet après-midi pour permettre aux automobilistes d'emprunter le pont. (Photo Hadrien Jame)

Une voie de circulation automobile en moins

Désormais, les cyclistes disposent de deux voies cyclables séparées des piétons, des bus et des voitures, ce qui met fin à des années de slalom entre les lampadaires du pont pour les Lyonnais se déplaçant à vélo. Un aménagement très attendu par les usagers alors que ce pont est le plus emprunté par les vélos dans l'agglomération lyonnaise, avec plus de 10 000 passages par jour.

Une voie de circulation automobile a été retirée pour permettre la création des deux voies cyclables sur trottoir. (Photo Hadrien Jame)

Afin de permettre cette transformation, une voie de circulation automobile a été retirée dans le sens est-ouest. La circulation automobile sur le pont n’est donc désormais autorisée que pour les bus, dans les deux sens, et les automobilistes venant de la Presqu’île. À leur sortie du pont, ces derniers peuvent ensuite emprunter le quai Augagneur en direction du sud.