Le parking du Parc des sports de Gerland accueillera les autobus à partir de janvier 2026.

Dès janvier, la gare routière de Perrache sera temporairement installée au Parc des sport de Gerland, dans le 7e arrondissement.

Dans le cadre des travaux de réaménagement de Perrache, la gare routière internationale se délocalise temporairement à Gerland pour laisser place aux travaux. Cette dernière sera installée sur le parking du Palais des sports de Gerland (7e) pour une durée de cinq à sept ans, à compter de mi-janvier. Le temps de concevoir et réaliser un projet de gare routière définitif à Vénissieux.

"Nous avions besoin d'un site près des voies routières importantes et desservi par les transports en commun, comme ici", a expliqué le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, en visite à Gerland ce vendredi 17 octobre. "L'emplacement est idéal avec le métro B et l'arrivée du futur t10", complète la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot.

Entièrement financé par la Métropole de Lyon, le coût du projet s'élève à 3,9 millions d'euros.

Quais d'embarquement, bâtiment voyageur...

Afin d'accueillir les 2,5 millions de voyageurs annuels, le projet comprend dix-sept quais d'embarquement et de dépose, soit un de plus qu'à Perrache. Nouveauté également, quatre espaces de stationnement pour la régulation du trafic des autocars sont prévus : "Ces espaces permettront aux chauffeurs de stationner proche du lieu de départ, ce qui n'était pas le cas à Perrache", expliquent les techniciens.

Plan du futur parking. Crédit : Métropole de Lyon.

Un bâtiment voyageur de 765m2, comprenant deux salles d'attentes, des guichets, une salle de repos pour les conducteurs et des toilettes publiques, sera également installé sur place : "La gare actuelle est loin d'être dans les attentes (...) ici, nous apportons un confort important aux voyageurs", souligne Bruno Bernard.

Particularité de ce bâtiment, Il s’agit du bâtiment modulaire de l’ancienne école maternelle provisoire du Parc Montel (9e), dont le démontage s’est effectué en avril 2025. Remonté, le bâtiment a été réaménagé et reconfiguré pour une ouverture prévue mi-janvier. Un gain de temps et d'argent : "Les travaux du bâtiment auront duré sept mois, c'est un énorme gain de temps de mise en œuvre", affirme l'un des architectes du bâtiment.

Le bâtiment accueillera les voyageurs et les chauffeurs 24h/24.

Nouvelle poche de stationnement

Les voitures pourront quant à elles continuer de stationner sur l'espace restant du parking du Palais des Sports, où une nouvelle poche de stationnement de 270 places sera réaménagée. L'ancien parc relais TCL de Gerland de 270 places, sera également réhabilité et mis à disposition des habitants et salariés du quartier. "Les jours de match ou d’événement au Matmut Stadium, les deux parkings seront mis à disposition du LOU Rugby, de même que 500 places récemment réaménagées rue Jean Bouin", indique la Métropole de Lyon.

Lire aussi :