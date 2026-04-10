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Boutique Pignol à la Part-Dieu. Capture d’écran

Lyon : la nouvelle boutique Pignol a ouvert dans le quartier de la Part-Dieu

  • par C.M.

    • La Maison Pignol a enfin ouvert sa nouvelle boutique sur la partie basse de la place Béraudier, au cœur du quartier de la Part-Dieu (3e arr.).

    Située au cœur du quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, la place Béraudier poursuit sa mue, notamment avec l’ouverture de nouveaux commerces. C’est le cas de la Maison Pignol, dont la nouvelle boutique a enfin ouvert ses portes sur la partie basse du site.

    Ce nouveau lieu ouvert de 6 heures à 21 heures, tous les jours, propose une gamme de produits pensée pour une consommation "nomade", "idéale pour le train ou le bureau" et en libre-service. À l’intérieur, une vingtaine de places assises ont été installées.

    Viennoiseries, sandwichs, burgers, tartes, plats cuisinés… Les produits sont variés. Et la bonne nouvelle : tous les matins, de 6 h 30 à 8 h 30, du lundi 20 avril au vendredi 24 avril, un café vous sera offert avec l’achat d’une viennoiserie.

    Lire aussi : Lyon : Après une fermeture administrative, les deux boutiques de la Maison Pignol rouvrent leurs portes

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