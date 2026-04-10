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salon international d'art contemporain - crédit: art3f
photo d’illustration

Le Salon international d'art contemporain de retour à Lyon du 24 au 26 avril

  • par Romain Balme

    • Le salon Art3F Lyon revient à Eurexpo du 24 au 26 avril avec une ambition claire : rendre l’art contemporain accessible à tous. Pour cette 12e édition, plus de 3 500 œuvres, signées par 200 artistes, seront exposées.

    Art3F. C'est le nom du salon international d'art contemporain de Lyon qui se tiendra du 24 au 26 avril prochain à Eurexpo (Chassieu). Pour cette douzième édition, les organisateurs souhaitent démocratiser la discipline en "cassant les codes des salons traditionnels". Le défi est ainsi "d'offrir une expérience accessible à tous, où chacun peut approcher l’art sans préjugés et laisser l’émotion guider ses choix", précise le communiqué. Pour rappel, toutes les œuvres exposées sont disponibles à la vente.

    Justement 3 500 œuvres produites par plus de 200 artistes nationaux et internationaux rythmeront l'événement. Un record, selon l'organisation. Au programme, différentes formes d'art à l'image de l’expressionnisme, du graffiti, en passant par l’art cinétique et le minimalisme. A noter que l'accent est mis sur le contact entre artistes, galeristes et visiteurs, qui pourront échanger.

    Pour compléter les traditionnelles sessions d'exposition, une soirée vernissage musicalement animée aura lieu le vendredi 24 avril à partir de 18 heures. Pour compléter l'offre artistique, un espace restauration est également installé sur place. Concernant le tarif, il est de 10 euros, et gratuit pour les mineurs accompagnés.

    Lire aussi : Lyon et l'art contemporain : "J'ai rien compris, j'ai adoré"

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