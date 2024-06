Lyon : la Métropole va distribuer 2 000 arbres aux Grands Lyonnais

La Métropole de Lyon vient d'approuver plusieurs actions pour intensifier la végétalisation de son territoire, notamment la distribution de 2 000 arbres aux Grands Lyonnais.

Dans le cadre de son Plan Nature, la Métropole de Lyon vient d'approuver plusieurs actions pour intensifier la végétalisation sur son territoire, elle souhaite notamment distribuer gratuitement 2 000 arbres aux Grands Lyonnais qui habitent la métropole et qui ont un accès privatif à la pleine terre.

"Accélérer la végétalisation des espaces privés"

Cette distribution a pour objectif "d'accélérer la végétalisation des espaces privés afin de participer au rafraîchissement de l’espace urbain et au développement de la biodiversité", explique la Métropole dans un communiqué. Sur l'ensemble des arbres, 70% seront des variétés fruitées, "issus de plantations locales".

Pour les Lyonnais qui souhaiteront recevoir un arbre, ils devront adresser une demande sur le site internet de la Métropole. Les distributions se tiendront lors d’un événement public qui aura lieu fin novembre dans la métropole de Lyon. Les modalités d’inscriptions et détails de l’évènement seront communiqués en septembre prochain.

La Métropole soutient financièrement quatre copropriétés privées

Quatre copropriétés privées ont sollicité le soutien financier de la Métropole de Lyon pour végétaliser leur patrimoine : La copropriété Carré Bellecombe (Lyon 6e), financée à hauteur de 3 345 euros par la Métropole, la résidence Le Lamothe (Lyon 7e), à hauteur de 18 262 euros, la résidence Le Pré Vert (Lyon 5e), à hauteur de 4 320 euros, et enfin la résidence La Mendillone (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), à hauteur de 2 265 euros.

La Métropole annonce également l'ouverture de ce dispositif à de nouveaux espaces, comme les lotissements, les établissements et services médico-sociaux qui font de l'hébergement, et les établissements publics. Une enveloppe budgétaire maximale de 88 000 euros a été estimée pour ce dispositif, correspondant à l’achat des arbres auprès de pépiniéristes et à la prestation de distribution. La Métropole de Lyon se félicite "d'un résultat volontariste de la Métropole, qui souhaite réintroduire durablement la nature en ville", ajoutant que depuis le lancement en 2021 du dispositif, "1 099 arbres et 5 326 arbustes ont été financés, pour une prise en charge totale de 572 468 euros".

