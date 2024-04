Alors que s’achève la période de plantation, la Ville de Lyon fait le bilan de l’année 2023. Au total, 3 126 arbres ont été plantés l’année dernière, portant le total à presque 9 hectares végétalisés depuis 2020.

Réunis dans le 3e arrondissement de Lyon, Grégory Doucet et son adjoint à la biodiversité, Gautier Chapuis, ainsi que Pierre Athanaze, vice-président à la biodiversité de la Métropole de Lyon, ont fait le bilan de leur plan de végétalisation en 2023. Alors que s'achève la période de plantation de cet hiver, 50 actions ont été menées dans différents arrondissements de Lyon, dont la rue Professeur Rochaix et 26 autres rues de Lyon, pour un total de 3 126 arbres plantés et 15 116 m2 végétalisés.

Grégory Doucet, Gautier Chapuis et Pierre Athanaze font le bilan de la végétalisation en 2023. ©CM JPG

9 hectares végétalisés depuis 2020

Lancé en 2020 par la Ville de Lyon et doté d’un budget de 141 millions d’euros pour ce mandat municipal, ce vaste plan de végétalisation a d’abord vocation à "mieux prendre soin de la santé des Lyonnaises et des Lyonnais", a rappelé Grégory Doucet, insistant dans le même temps sur la préconisation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui indique que "chaque habitant doit avoir accès à 10 m2 d’espace de nature à proximité de chez lui." Aujourd’hui à Lyon, les résultats indiqueraient "que nous ne sommes pas encore à 6 m2, malgré les efforts qui vont continuer", a encore précisé l’édile.

Des efforts également pour "adapter la ville" au dérèglement climatique et "donner la priorité aux piétons en leur apportant du confort et de la santé", a insisté le maire de Lyon. Depuis 2020, ce sont près de 9 hectares qui ont été végétalisés, soit l’équivalent de 13 terrains de football. Plus largement, dans la métropole de Lyon, l’objectif des 26 kilomètres de haies champêtres a également été atteint durant cette période de plantation. "Grâce aux arbres et aux différentes plantations, on a mesuré quand période de canicule, on gagne 7,4 degrés de fraîcheur, donc ça fonctionne, mais c’est une course contre la montre", a ajouté Pierre Athanaze.

"Planter mieux, plus et avec les Lyonnais"

De con côté, Gautier Chapuis a indiqué que "nous plantons mieux, nous plantons plus et nous plantons avec les Lyonnais." Des plantations faites "avec méthode", dont la "palette végétale" a été modifiée et évoluera encore en fonction des conditions climatiques.

Grégory Doucet, Gautier Chapuis et Pierre Athanaze font le bilan de la végétalisation pour 2023. ©CM JPG

D’ici 2030, la Ville de Lyon espère planter 100 000 arbres, "mais avec le rythme de plantation que l’on a, on y arrivera certainement d’ici-là", a finalement conclu Gautier Chapuis.

