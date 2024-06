Les concerts à ne pas manquer autour de Lyon cet été

Cet été, Lyon s’apprête à vibrer au rythme de nombreux concerts et festivals qui promettent une saison musicale riche et diversifiée.

Les nuits de Fourvière

Comme chaque été à Lyon, les nuits de Fourvière sont de retour jusqu’au 25 juillet avec une programmation éclectique. Cette année, le fidèle des nuits de Fourvière, Alain Souchon, revient performer le 24 et 25 juin. Quelques jours après, le 27 juin, le guitariste et auteur-compositeur Nile Rodgers performera dès 21h30. Les pionniers du rap français, IAM, sont de retour le 9 juillet prochain puis ce sera au tour de la chanteuse américaine Cat power le 11 juillet. Enfin, le guitariste classique Thibault Cauvin et le talentueux Matthieu Chedid (alias -M-) s’associeront les 12 juillet lors d’un concert évènement mélangeant leur art.

Plus d’informations sur www.nuitsdefourviere.com

Le festival Jazz à Vienne

Sous l’impulsion de Jean-Paul Boutellier, le festival Jazz à Vienne célèbrera l’univers du jazz durant les deux premières semaines de juillet, du 27 juin au 16 juillet. Au théâtre antique de Vienne, Ibrahim Maalouf ouvrira le festival en dévoilant son nouveau projet, Trumpets of Michel-Ange, réunissant une variété de générations et d’expériences. Masego mettra à l’honneur la "trapehousejazz", un style qu’il a lui-même inventé, le 4 juillet prochain. En première partie, le phénomène Yâme, récemment nommé "révélation de l’année" aux Victoires de la musique, proposera un show mêlant chanson française, trap et jazz.

Plus d’informations sur www.jazzavienne.com

Le festival Woodstower

Du 29 août au 1er septembre, le Grand Parc Miribel Jonage accueillera le festival Woodstower. Le duc du rap français, Booba, donnera un concert le 29 août suivi le lendemain par le rappeur belge Hamza, qui performera pour son unique date dans le Rhône. Pour conclure, la fanfare techno Meute enflammera la foule lors de son passage le 31 août.

Plus d’informations sur le site www.billetweb.fr

Les concerts à la LDLC Arena

Les concerts vont se succéder dans l’enceinte de la nouvelle LDLC Arena. Le chanteur congolais en vogue, Fally ipupa, performera le 6 juillet. Des places sont encore disponibles à partir de 63 euros. Après de longues années d’absence, Justin Timberlake fait son grand retour à Lyon les 6 et 7 septembre. Les dates sont déjà complètes. Pour son retour en solo, la tournée de Slimane passera par Lyon à l’occasion de deux concerts les 19 et 21 septembre. Le prix des places commence à 39 euros. Pour clôturer cette saison estivale, les iconiques Jonas Brothers seront à Lyon le 28 septembre. A noter que les places commencent au prix de 95 euros.

Plus d’informations sur le site www.olvallee.fr

Festival du printemps de Pérouges

A une trentaine de minutes de Lyon, Le Printemps de Pérouges est un festival musical incontournable qui se déroule chaque année dans l’Ain. Pour l’ouverture de sa 27e édition, le 25 juin, l’évènement musical accueillera le chanteur italien Zucchero, pour son unique date en France. Véronique Sanson, Mika ou encore Julien Granel seront présents lors de ce festival. Gilbert Montagné, figure emblématique dont la voix résonne depuis des décennies, sera présent le 30 juin pour finir en beauté. Après avoir sillonnés les petites salles partout en France, les frères toulousains Bigflo et Oli seront présents pour la première fois au festival le 1er juillet. Le concert est complet.

Plus d’informations sur www.festival-perouges.org