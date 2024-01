La mairie de Lyon, qui a promis en 2022 une végétalisation de la place Bellecour sous deux ans, annonce les grands lignes de son projet.

La végétalisation de la célèbre place Bellecour est une demande régulière des Lyonnais, que la mairie s'est engagée à satisfaire il y a bientôt deux ans. Loin de la vaste étendue d'herbe imaginée par David Kimelfeld en 2020, le projet de la ville de Lyon se dessine peu à peu. L'adjointe au maire déléguée à la démocratie locale, Chloë Vidal, a évoqué ce jeudi lors d'une conférence "deux grands axes pour le projet Bellecour".

Moins d'arbres que prévus pour la place Bellecour

Malgré la demande des Lyonnais, la végétalisation de la plus grande place piétonne d'Europe ne passera pas nécessairement par la plantation d'arbres. En effet, la ville souhaite dans un premier temps "une renaturation des pieds d'arbres sur la partie Nord". De plus, le sol en terre battue ne sera pas remplacé par de l'herbe. Un choix dû à différentes contraintes techniques dont le parking situé sous une partie de la place Bellecour. Cependant, la mairie chercherait à "identifier des zones où planter", notamment au Nord de l'office de tourisme.

Par ailleurs, la ville de Lyon souhaite donner vie à la place et lui donner d'autres usages, "tout en luttant contre le phénomène d'îlot de chaleur". Comme le rappelle l'adjointe au maire, le sol minéral de la place chauffe particulièrement en été, ce qui la rend difficilement praticable. "Nous proposons de créer une installation artistique temporaire à la fois sur la partie ouest de la place Bellecour et sur toute la diagonale qui est empruntée pour la traverser". L'objectif est ainsi d'apporter de l'ombrage à cette place classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La municipalité doit en effet répondre à certaines contraintes vis-à-vis des architectes des bâtiments de France.

Une première étape vers des projets plus ambitieux

"Ce qui nous importe aujourd'hui c'est de pouvoir préfigurer le projet qui pourra se pérenniser sur cette place Bellecour", précise Chloë Vidal. Ces premières évolutions ne seraient qu'un aperçu, les débuts d'un plus vaste projet pour transformer la place. L'adjointe municipale n'exclut donc pas une végétalisation plus importante dans les années à venir, mais "pas à ce stade".

Ces deux axes principaux seront examinés aux côtés d'autres idées au prochain conseil municipal du 25 janvier. Un certain nombre d'études urbanistiques et administratives doivent d'abord être faites pour avancer le projet Bellecour. "C'est un projet complexe, avec beaucoup de contraintes et qui va prendre un peu de temps", conclut Chloë Vidal.

