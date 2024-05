La trémie Félix-Faure/Gambetta de la rue Garibaldi à Lyon va être comblée à partir du mois de juin.

Les travaux de la rue Garibaldi à Lyon vont entrer dans un phase spectaculaire. À partir du 4 juin, la troisième phase du réaménagement de cet axe majeur de la ville, qui traverse trois arrondissements, va débuter. Elle concernera la section de l'axe située entre la rue d'Arménie et la Grande rue de la Guillotière et consistera notamment à combler la trémie Félix-Faure/Gambetta.

14 millions d'euros

"Le comblement de cet ouvrage permettra une véritable révolution en matière d'accessibilité, en plaçant tous les modes de déplacement au même niveau de chaussée, tout en permettant de résorber la coupure urbaine", assure la Métropole de Lyon. 15 000 m3 de matériaux de remblai seront nécessaires pour mettre à niveau la chaussée, après avoir consolidé la partie inférieure de la trémie.

La partie centrale de l'axe sera ainsi fermée à la circulation, mais les automobilistes et cyclistes pourront circuler dans les contre-allées. Les accès aux immeubles seront maintenus, mais quelques travaux de nuit interviendront ponctuellement à la fin du chantier. "Ce projet s’inscrit dans la continuité des deux précédentes phases qui ont permis d’aménager de la rue Vauban à la rue d’Arménie, en réduisant la température jusqu’à 7 degrés en période de canicule sur certaines portions", précise la Métropole de Lyon.

Cette phase des travaux prévoit la plantation de 156 arbres, de 3 400 m2 de bandes plantées, la réduction à deux voies de circulation, l'installation de 114 arceaux vélos, la création d'une continuité cyclable avec la voie lyonnaise et la requalification des places Rachais et Stalingrad. Le montant de l'opération s'élève à 14,5 millions d'euros et la livraison est prévue pour le printemps 2026.