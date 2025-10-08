Lyon : la Halle Tony Garnier en difficulté depuis l'ouverture de la LDLC Arena ?

Depuis l'ouverture de la LDLC Arena en novembre 2023, la Halle Tony Garnier enregistre une baisse de fréquentation, de chiffre d'affaire et de spectacles donnés.

La LDLC Arena fait de l'ombre à la Halle Tony Garnier. C'est en tout cas ce qui semble ressortir du rapport annuel d'activité de la Halle Tony Garnier sur l'année 2024. Alors que la salle du 7e arrondissement avait signé une année record en 2023, l'ouverture de la LDLC Arena de Décines en novembre 2023 a bousculé le tableau.

En effet, si le bilan 2024 est plutôt comparable à celui des années précédentes, ce dernier ne remonte pas au niveau de 2023 : année ou la popularité de la salle avait explosé, juste avant l'arrivée de sa voisine décinoise, la LDLC Arena.

Justin Timberlake, Sting, Gims... Des stars internationales se sont succédées sur la scène de Décines en 2024, volant parfois la vedette à la salle lyonnaise.

Chiffre d'affaire et nombre de spectacles en baisse

Afin de lutter contre cette nouvelle concurrence, la Halle Tony Garnier avait choisi de diversifier les esthétiques et les publics entre des formats assis pour la variété et des formats debout pour le rock et la techno. Au total, la salle de spectacle a accueilli 111 jours d'événements variés, du concert aux salons, en passant par des marathons. Si ce chiffre est comparable aux années précédentes, il reste néanmoins en baisse de 19% comparé à 2023.

En comparaison à 2023, le chiffre d'affaire de la salle a baissé, lui aussi. Le chiffre d'affaires du bar a quant à lui diminué de 15 %, en lien avec un nombre de spectateurs inférieur sur les concerts et spectacles.

Malgré tout, les chiffres de la salle lyonnaise sont loin d'être inquiétants, puisqu'ils restent comparables à ceux des années avant 2023. Reste à voir désormais, si la LDLC Arena qui accueillera prochainement Doja Cate, Tame Impala, ou encore, Orelsan, laissera un peu de place à sa concurrente cette année.

Lire aussi :