Jeudi 16 octobre, l'association Alynea disposera 14 000 cartons sur la place des Terreaux à Lyon. Les Lyonnais sont invités à y écrire des messages de soutien, dédiés aux personnes sans domicile.

14 000 cartons disposés sur la place des Terreaux pour symboliser les 14 000 personnes sans domicile dans le Rhône. C'est l'action que compte mener l'association Alynea, Samu social du Rhône, jeudi 16 octobre, de 9 h à 18 h.

A travers ce mouvement, l'association souhaite tirer la sonnette d'alarme concernant la hausse du nombre de personnes sans abris : "À Lyon, ce qui était inimaginable il y a quelques années, est devenu le quotidien des équipes des maraudes du Samu Social : laisser des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées sans solution à la rue, faute de places d’hébergement disponibles", déplorent les membre d'Alynea.

Les Lyonnais invités à participer

Ainsi, à la veille de la journée mondiale du refus de la misère, le Samu social disposera 14 000 cartons sur la place des Terreaux. De 9 h à 18 h, les Lyonnais seront invités à écrire des messages d’indignation, de soutien, ou d’engagement sur ces derniers.

A l'issue de l'action, l'ensemble des écrits sera récupéré et donnera lieu à une exposition en décembre prochain.

Lire aussi : Lyon : bénéficiaire des Lumignons du cœur, l'association Alynea ambitionne la réhabilitation de 50 logements