Villeurbanne : neuf interpellations lors d'un coup de filet anti-drogue au Tonkin

Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une opération conjointe a visé lundi deux points de deal majeurs du Tonkin à Villeurbanne. Les suspects sont actuellement en garde à vue.

Neuf personnes ont été interpellées lundi lors d'une opération anti-drogue ciblant les spots de l'avenue Antoine-Dutrievoz et de la rue Jacques-Brel au Tonkin à Villeurbanne rapporte Le Progrès.

Les gardes à vue, menées conjointement par deux brigades des stupéfiants, peuvent durer jusqu'à quatre jours. Les enquêteurs cherchent à établir le rôle de chaque suspect dans ce réseau présumé.

Depuis fin 2024, une brigade spécialisée de 13 agents assure une présence policière renforcée dans le quartier. Résultat : le nombre de points de deal est passé de huit à deux ou trois.

Malgré cette amélioration, le secteur reste violent : un dealer abattu à Halloween, deux blessés par balles en décembre, un Marseillais poignardé en avril.

