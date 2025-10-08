Actualité
Villeurbanne : neuf interpellations lors d'un coup de filet anti-drogue au Tonkin

  • par La rédaction

    • Une opération conjointe a visé lundi deux points de deal majeurs du Tonkin à Villeurbanne. Les suspects sont actuellement en garde à vue.

    Neuf personnes ont été interpellées lundi lors d'une opération anti-drogue ciblant les spots de l'avenue Antoine-Dutrievoz et de la rue Jacques-Brel au Tonkin à Villeurbanne rapporte Le Progrès.

    Les gardes à vue, menées conjointement par deux brigades des stupéfiants, peuvent durer jusqu'à quatre jours. Les enquêteurs cherchent à établir le rôle de chaque suspect dans ce réseau présumé.

    Depuis fin 2024, une brigade spécialisée de 13 agents assure une présence policière renforcée dans le quartier. Résultat : le nombre de points de deal est passé de huit à deux ou trois.

    Malgré cette amélioration, le secteur reste violent : un dealer abattu à Halloween, deux blessés par balles en décembre, un Marseillais poignardé en avril.

    Lire aussi : À Villeurbanne, ministre LR et maire PS installent une brigade spécialisée contre le trafic de drogue

