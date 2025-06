Fiducial Astéria, la nouvelle salle de concert à Lyon

Fiducial s'associe avec ThrillStage et présente Fiducial Astéria, la nouvelle salle de concert de Lyon, mitoyenne de la LDLC Arena et qui accueillera dans les prochains mois Ofenbach ou encore Kompromat.

C'est une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de musiques et de concert à Lyon et dans toute la métropole. Ce lundi 30 juin, Fiducial, propriétaire de Lyon Capitale, et ThrillStage, société qui gère la LDLC Arena, ont présenté la Fiducial Asteria, une toute nouvelle salle de concert qui sera inaugurée le 30 octobre 2025 au cours d'une Ed Banger Party. Ce concept de soirée organisée par le label Ed Banger Records, est une véritable immersion dans l'univers d'un des labels les plus influents de la scène électro française.

La salle, mitoyenne de la LDLC Arena, au pied du Groupama Stadium, pourra accueillir entre 1500 et 3500 spectateurs selon sa configuration. Entre 50 et 70 évènements seront organisés chaque année dans la Fiducial Astoria.

Parmi les noms déjà annoncés, Kompromat, duo français de musique électronique, le 30 janvier 2026, ou encore Avatar, un groupe de rock-métal qui se produira sur la scène de Décines le 2 mars 2026. Enfin, Ofenbach, duo de DJ français mondialement connu jouera au sein de la Fiducial Astoria le 21 février 2026. Avant bien d'autres concerts dans cette toute nouvelle salle de concert de la métropole lyonnaise.