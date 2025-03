Lyon : la Halle Tony Garnier "n'est plus adaptée" pour de grands concerts selon Pierre Oliver

Le maire du 2e et candidat aux municipales 2026 à Lyon estime que la Halle Tony Garnier "n'est plus adaptée aux spectacles du 21e siècle". Il pose la question d'une éventuelle requalification du site.

Pierre Oliver compte-t-il abandonner la Halle Tony Garnier en cas de victoire aux élections municipales de 2026 ? Le maire Les Républicains du 2e arrondissement juge en tout cas que les 2,4 millions d'euros de travaux récemment réalisés pour la salle mythique de Lyon sont un "gaspillage".

Et le candidat aux municipales d'expliquer que la salle "n'est plus adaptée aux spectacles du 21e siècle". Pierre Oliver pointe ainsi des "difficultés d'accès au site pour le public, des spectateurs à 200 mètres de la scène contre moins de 100 mètres à l'Arena, une mauvaise acoustique". Et de conclure : "Soit on fait une énorme rénovation pour en faire un équipement moderne, soit on requalifie le site !"

"Cette attaque contre la Halle Tony Garnier est honteuse Pierre Oliver"

Pour rappel, les 2,4 millions d'euros engagés ont permis de rénover le système de sonorisation de sécurité et de moderniser les groupes froids. D'autres travaux seront effectués en juillet. Le directeur de la salle, Thierry Pilat rappelait récemment qu'un projet de rénovation des gradins était en cours de réflexion afin notamment de réduire la distance entre le public et la scène. Rappelons néanmoins que la Halle Tony Garnier dispose d'une capacité impressionnante pouvant atteindre jusqu'à 17 000 places, grâce à une fosse gigantesque notamment. Elle dispose par ailleurs de deux parkings d'une capacité de 1 000 places et est largement desservie par les transports en commun.

Les propos de Pierre Oliver ont d'ailleurs suscité l'ire de Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités de la ville de Lyon. "Ce serait la fin de ce patrimoine culturel majeur. C'est non !", a-t-il répondu sur X. Et d'ajouter : "Quant à l'acoustique qui serait bonne à l'Arena, on reviendra. Tant de retours sur un son nullissime.... Et puis en matière d'accessibilité, entre une salle qui est à perpète, et une salle de centre-ville avec un métro, parking et bientôt trois ligne de tramways... Cette attaque contre la Halle Tony Garnier est honteuse Pierre Oliver, retirez-là."

S'il défend ardemment la salle, tout en attaquant violemment la LDLC Arena qui trouve pourtant son public et accueille des stars mondiales, Valentin Lungenstrass fait partie d'un exécutif qui n'a pas vraiment porté la question de la rénovation de cette salle mythique à Lyon. Le directeur du site Thierry Pilat avait en effet déposé, dès le début du mandat des écolos, un projet de rénovation à 15 millions d'euros de la salle, "face aux nouveaux usages et à la concurrence", explique-t-il dans nos colonnes. L'objectif est notamment d'installer de nouveaux gradins en arc de cercle, portant la capacité assise à 7 000. Un projet qui n'a pas été classé au rang des priorités par Grégory Doucet et son exécutif.