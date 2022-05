De 11 heures à 19 heures dimanche 15 mai, une partie des quais du Rhône, notamment dans le 2e, 3e et 7e arrondissement de Lyon, sera fermée à la circulation. On vous explique.

La Ville de Lyon indique que "la circulation des véhicules sera réduite ou interdite sur une partie des quais du Rhône (2e, 3e et 7e arrondissement)" dimanche 12 mai. En cause : le Lugdunum Roller Contest, un événement roller dont le circuit traverse Lyon. Annulé pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire, le "Marathon Roller de Lyon" revient donc en grande pompe ce dimanche 15 mai.

En conséquence, plusieurs tronçons de route en plein centre de Lyon seront fermés à la circulation. La portion située entre le pont de la Guillotière et le pont de l'Université sera notamment fermée à partir de 11 heures. Effectivement, le parcours du Lugdunum Roller Contest doit longer le quai Claude Bernard.

La réglementation provisoire de la circulation des véhicules