Présidence LR : Bruno Retailleau largement élu devant Laurent Wauquiez avec 74,31 % des voix

L’ex-Premier ministre LR Michel Barnier, le président du groupe LR, Laurent Wauquiez et le ministre de l’Intérieur LR, Bruno Retailleau. (Photo d’illustration by JEFF PACHOUD / AFP)

Après trois mois de campagne, la présidence des Républicains a, sans trop de surprise, été remportée par Bruno Retailleau avec 74,31 % des voix.

Plus de 120 000 adhérents Les Républicains étaient appelés à voter ces 17 et 18 mai pour élire leur prochain président de parti. Après trois mois de campagne, de propositions chocs, voire outrancières, le résultat a finalement été annoncé par la secrétaire générale de LR Annie Genevard, également ministre de l’Agriculture, après 18 heures ce dimanche. Bénéficiant d’une forte dynamique depuis son entrée à Beauvau, Bruno Retailleau a donc été élu avec 74,31 % des voix, contre 25,69 % pour son rival et ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.

Avec une participation "autour de 80 %", 97 736 suffrages ont été comptabilisés lors de ce vote. "Demain une nouvelle page s'ouvre pour notre parti", a ainsi déclaré Annie Ganevard.

Nouvelle ligne pour la droite

Cette victoire légitime un peu plus une possible candidature de Bruno Retailleau pour 2027. En meeting dans le quartier de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, le 14 mai dernier, Bruno Retailleau promettait de "combattre le terrorisme intellectuel de la gauche”. Sur les grands thèmes, "nous allons devoir accomplir des ruptures. Si nous prolongeons les politiques actuelles, on ira dans le mur", expliquait encore le nouveau président LR. Il promet également de consulter les adhérents par référendum pour certains sujets, notamment pour le choix du candidat pour les élections présidentielles de 2027.