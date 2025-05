Retour des orages en Auvergne-Rhône-Alpes : le Rhône et six départements en vigilance jaune lundi 

Les orages feront leur retour en Auvergne-Rhône-Alpes lundi 19 mai. Sept départements, dont le Rhône, seront placés en vigilance jaune.

Avec les températures estivales de ce week-end, les orages feront leur retour dans la région dès demain, lundi 19 mai. Sept départements, dont le Rhône, seront placés en vigilance jaune par Météo France.

Dans le Rhône et l'Ain, la vigilance sera activée entre 14 heures et 20 heures, dans la Loire et l’Allier entre 10 heures et 20 heures. En Haute-Loire, elle sera activée entre 8 heures et 20 heures. Dans le Puy-de-Dôme, la vigilance jaune sera de mise entre 8 heures et minuit, quant au Cantal, elle sera activée entre 6 heures et minuit.

Le Puy-de-Dôme et le Cantal seront également placés en vigilance jaune pour pluie et inondation.