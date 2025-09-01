Actualité
Photo d’illustration. © Tim Douet

TGV Lyon-Paris : 10 millions d’euros de bijoux saisis dans un slip

  • par La Rédaction

    • Deux hommes, dont un mineur, ont été arrêtés samedi 30 août à Paris alors qu'ils descendaient d'un train venant de Lyon. Ils transportaient pour 10 millions d’euros de bijoux de luxe, dissimulés notamment dans un sous-vêtement.

    Un simple contrôle de routine a mené à une saisie spectaculaire. Selon nos confrères du Parisien, samedi matin, vers 11 heures, des policiers en patrouille à la gare de Lyon (Paris XIIe) décident de contrôler deux voyageurs arrivant d’un TGV en provenance de Lyon. Dans le slip de l’un d’eux, une chaussette bourrée de bijoux de haute joaillerie et d’une montre Rolex. Dans leur valise, une disqueuse, outil souvent utilisé pour fracturer des coffres.

    Les deux suspects, de nationalité tunisienne et déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue. L’un est mineur. Le butin saisi, estimé à près de 10 millions d’euros, comprend notamment un collier à 5 millions, des boucles d’oreilles à plus de 2 millions et une bague d’un million.

    Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour recel de vol en bande organisée, confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB), spécialisée dans les affaires dépassant 50 000 euros. Une information judiciaire pourrait être ouverte dès ce lundi.

    Corps sans vie d'une mère et de ses deux enfants retrouvés à Villeurbanne : ce que l'on sait

