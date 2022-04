Lyon : l'ARS "recommande" une 2e dose de rappel pour les + de 60 ans

"L’immunité conférée par le premier rappel diminuant progressivement au cours du temps, il est désormais recommandé à l’ensemble des personnes de plus de 60 ans d’effectuer un second rappel pour renforcer leur protection contre les formes graves de la maladie et prévenir les décès", poursuit l'ARS.

Sont ainsi éligibles à une 2e dose de rappel :

- à partir de 3 mois après l’injection du premier rappel (ou une infection après 2 premières injections de vaccin) pour les personnes âgées de 80 ans et plus et pour les résidents en EHPAD et en Unité de soins longue durée.

- à partir de 6 mois après l’injection du premier rappel (ou une infection) pour les personnes âgées de 60 à 79 ans.

--

POUR ALLER PLUS LOIN

Dr Sophie Trouillet-Assant, chercheuse aux Hospices Civils de Lyon (HCL) et et au Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) de Lyon, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale le 10 février 2022. La chercheuse est spécialisée dans les travaux sur le covid long.