Le Winamax Poker Tour s'arrête à Lyon ce week-end

Rendez-vous majeur des amateurs de poker, le Winamax Poker Tour organise une étape live à Lyon ces 14 et 15 janvier.

C'est un tournoi de poker national, en tournée dans les plus grandes villes françaises. Ces 14 et 15 janvier, il est possible d'y participer puisque l'événement fait son étape au Marriott Hotel de la Cité internationale.

La qualification commence avec les Starting Block des Sit&Go à six joueurs accessibles à tout moment. Une fois sa table remportée, les portes des tournois Tremplins s’ouvriront pour se qualifier à l'étape en live de son choix. Sur ces tournois en live, il faudra chercher un ticket à 500 € pour l'événement principal de la finale. Environ 600 joueurs sont attendus à Lyon. La finale se déroulera du 1er au 6 mars 2023 à Paris, avec plus de 1000 joueurs attendus.

La fréquentation des casinos en hausse vendredi 13

Côté jeux toujours, vendredi 13 janvier, BFM Lyon rapportait que les casinos ont constaté une hausse de leur fréquentation de 30%. En raison de cette date, propice aux casinotiers, les Lyonnais superstitieux ont davantage tenté leur chance devant les machines à sous et autres jeux. Le prochain vendredi 13 tombera en octobre 2023.