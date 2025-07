Pour la seconde édition du budget participatif 90 projets ont été retenus, dont 21 dans le 8e arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 8e arrondissement 21 projets ont été retenus :

Installation de nichoirs à chauve-souris

Les deux projets ayant obtenu le plus de votes dans le 8e arrondissement concernent l'installation de nichoirs à chauve-souris dans deux points stratégiques : le parc Léon Pfeffer et le square du Presbytère. 3 000 et 4000 euros de budgets respectifs ont été alloués aux deux projets. L'installation de ces derniers devrait permettre de sensibiliser petits et grands à la faune locale, tout en favorisant la présence des chauves-souris, utiles pour la régulation des insectes.

Une serre pédagogique et un jardin potager au stade Vuillermet

La friche en béton du stade Veuillermet accueillera bientôt une serre pédagogique et un potager ouverts aux enfants des écoles, aux associations et aux habitants. Le nouvel espace visera à favoriser les rencontres et la biodiversité à travers des ateliers de jardinage, de semis et de boutures. La mairie met à disposition 700 000 euros pour la réalisation de ce projet.

Un four à pain collectif à Grand Trou-Moulin à Vent-Petite Guille

15 000 euros serviront à l'acquisition d'un grand four à pain. Installé dans le secteur de Grand-Trou-Moulin à Vent, ce dernier sera géré par les associations du quartier. L'idée : créer du lien social autour d'ateliers et d'animations dans le quartier.

Un kiosque mobile pour les projets des jeunes habitants

Ce projet vise à offrir aux jeunes habitants un dispositif mobile (vélo-cargo ou stand modulable) équipé, pour des animations et ventes d'aliments ou d'objets. L'argent récolté lors des ces opérations devrait permettre aux jeunes de financer leurs projets, tout en créant du lien social dans le quartier. L'enveloppe municipale dédiée au projet d'élève à 20 000 euros.

Plusieurs aménagements dans les écoles

Parmi les projets retenus dans cette seconde édition du budget participatif, quatre concernent les écoles du 8e arrondissement. Parmi eux : 20 000 euros serviront à acheter 28 vélos et à construire une cabane pour les stocker à l'école Lumière. Même idée à l'école maternelle Jean-Mermoz B, dont le parc existant de matériel sera remplacé par de nouveaux équipements dont dix vélos et cinq trottinettes.

Les deux autres projets viseront à réaménager les espaces extérieurs des écoles. Dans cet élan, 20 000 euros serviront à ombrager les cours de récréation de l'école Simone Veil. Une enveloppe de 62 000 euros sera quant à elle allouée au réaménagement et à la végétalisation de la cour de l'école Jean Mermoz. Le projet inclut : l'installation de banquettes de tour d'arbre, de quatre tables-banc, de trois tables de jeu d'échecs et de plusieurs parasols.

Autres projets retenus :

Un oasis de fraîcheur au square des Combattants d'Indochine

De nouveaux jeux et de la fraîcheur au parc du Clos Layat

Un point d'eau près du city stade de la résidence Eugène André Cazeneuve

Installation de miroirs de danse devant l'espace 101 et le terrain multisports Michel Saez

Une fresque murale sur le mur du cimetière de la Guillotière

De nouvelles toilettes au parc du Clos Layat

Un espace sportif et ludique pour les jeunes devant l'espace 101

Mettre en place des zones de tri et de réemploi des déchets au cimetière de la Guillotière

Acquisition d'instruments de musique pour le centre social Etats-Unis

Une ambiance lumineuse repensée pour le quartier Moulin-à-Vent

Un jardin de rue pour la biodiversité sur la promenade Léa et Napoléon Bullukian

Une borne anti-moustique à la crèche Saint-Mathieu

