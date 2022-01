Vague de froid à Lyon : 150 nouvelles places en hébergement d'urgence ouvertes

Le préfet du Rhône a annoncé jeudi 27 janvier renforcer le dispositif d'hébergement d'urgence pour les sans-abris. À Lyon, les températures nocturnes ne dépassent pas les 0 degrés.

Jeudi 27 janvier, face à la vague de froid et aux températures en baisse, ce sont 150 nouvelles places hôtelières supplémentaires qui vont venir renforcer le dispositif d'hébergement d’urgence dans la Métropole de Lyon. La préfecture du Rhône avait annoncé, en novembre dernier, la création de 527 places exceptionnelles dont 263 en hôtel et 264 en structures collectives.

Ces 150 nouvelles places devront assurer l'hébergement des familles sans-abri signalées par les structures chargées d'orienter les personnes vulnérables. Par ailleurs, le parc pérenne total ouvert toute l'année en 2021 dans le Rhône est de 7 897 places ouvertes. Un nombre plus important qu'en 2020 sur la totalité de l'année (6 557 places) et qui tend à augmenter davantage, puisque il atteindra 8600 places dans les prochains jours. En 2021, et pour apporter une réponse efficace à ces personnes en situation d'urgence, la préfecture et la Métropole de Lyon ont mobilisé 78 millions d'euros sur l'année 2021 dans le cadre de leur politique d'hébergement.