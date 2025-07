Une boulangerie Marie Blachère près de Lyon a été fermée par la préfecture du Rhône après un contrôle sanitaire.

La boulangerie Marie Blachère de Mions a fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire après un contrôle des autorités sanitaires. Dans son arrêté, la préfecture du Rhône indique qu'il a été constaté lors de la visite "la présence importante de nuisibles dans les locaux de production et de stockage", notamment des "blattes, moucherons, mites alimentaires, insectes parasites".

La contrôle a également mis en évidence "l'insalubrité des toilettes du personnel", "la méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène", et "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières et des denrées travaillées".

La préfecture a ainsi fait fermer l'établissement, considérant "que la poursuite de l'activité dans les conditions constatées constitue une menace importante pour la santé des consommateurs". La boulangerie devra mettre en oeuvre une série de mesures correctives afin de rouvrir ses portes.