Un serval capturé dans l’Ouest lyonnais après des mois d’errance

Après plusieurs mois d’errance, un serval a été capturé début juillet entre Chaponost et Brignais. Ce félin d’Afrique, potentiellement dangereux pour la faune locale, s’est retrouvé pris au piège dans une cage installée pour capturer des renards.

Depuis plusieurs mois, un félin au pelage tacheté et à la silhouette élancée avait été signalé par des riverains dans les environs de Brindas, Chaponost et plus récemment près de la route de Collonges. Jeudi 8 juillet, le serval a été capturé dans une cage posée par un piégeur agréé, dans le cadre d’une campagne de régulation du renard.

L’Office français de la biodiversité (OFB), alerté, est intervenu pour sécuriser l’animal, avec l'aide de l’unité cynotechnique du SDMIS du Rhône. Trop dangereuse pour le transport, la cage dans lequel l'animal avait été capturé a été remplacée sur place par un équipement adapté, permettant de transférer l’animal jusqu’à l’association Tonga Terre d’Accueil, spécialisée dans l’accueil de la faune sauvage.

Classé espèce dangereuse depuis 1997, le serval est interdit à la détention sans autorisation. Selon l’OFB, cité par nos confrères du Progrès, il s’agit probablement d’un animal acquis illégalement sur le marché parallèle, où il peut se vendre jusqu’à 2 000 €. Une enquête est en cours pour retrouver son propriétaire. Le félin, d’une dizaine de kilos, représente une menace pour la biodiversité : excellent chasseur, il peut perturber l’équilibre local et transmettre des maladies.