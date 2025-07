En raison de travaux d'agrandissement, le service d'urgence du Médipôle de Villeurbanne sera temporairement fermé dans la nuit du 30 au 31 juillet prochain.

Les urgences du Médipôle de Villeurbanne seront exceptionnellement fermées dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet. En raison de travaux d'extension et de modernisation, le centre hospitalier n'acceptera plus de patients à partir 23h, et ce, jusqu'à 8h le lendemain.

Les patients nécessitant de recevoir des soins d'urgence sont invités à se rendre à l’hôpital Édouard-Herriot (3e), à l’Hôpital privé de l’Est lyonnais (Saint-Priest), ou à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc ( 7e).

Les autres services du Médipôle restent néanmoins ouverts pour toute la durée des travaux.

Lire aussi : Oscar, le robot humanoïde ami des enfants hospitalisés au Médipôle de Lyon-Villeurbanne