Le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens s’annonce particulièrement difficile ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. Du vendredi 1er au lundi 4 août, les grands axes de la région, notamment l’A7 dans la vallée du Rhône, seront saturés.

Ce premier week-end d’août s’annonce comme l’un des plus denses de l’été sur les routes de la région. Entre départs en vacances et retours anticipés, la circulation sera extrêmement compliquée sur les grands axes, en particulier l’A7, l'A46, l'A43 et autour du tunnel du Mont-Blanc.

Dès le vendredi 1er août, les difficultés seront notables dans la matinée dans le sens des départs, prévient Bison Futé qui classe ce premier jour d'août rouge dans le sens des départs et oranges pour les retours. En Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation dans la vallée du Rhône sera très difficile, notamment sur l’A7 entre Lyon et Orange.

Noir le samedi sur toute la France

Le samedi 2 août sera la journée la plus critique : Bison Futé la classe noire dans le sens des départs à l’échelle nationale. Le trafic s’annonce saturé du matin au soir sur l’ensemble des grands axes, avec des ralentissements attendus jusqu’aux accès autoroutiers de la région lyonnaise (A6, A43, A46). Dans le sens des retours, classé orange par Bison Futé, les autoroutes A7, A9, A75 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc seront également fortement encombrés.

Le dimanche 3 août, les départs seront encore nombreux, en particulier sur l’A7, l’A9 et l’A75, avec des bouchons prévus de la fin de matinée à la fin d’après-midi. Les retours provoqueront aussi des difficultés sur la façade méditerranéenne et en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les deux sens, Bison Futé classe la région en orange ce dimanche.

Enfin, lundi 4 août, la circulation restera soutenue dans le quart Sud-Est, avec des ralentissements prévus sur l’A7, l’A9, l’A8 et la RN85. Dans le sens des retours, l’A6 et l’A7 entre Marseille et Lyon seront encore très chargées.