Classiques, originales, en brioche... Où déguster les meilleures glaces à Lyon ?

Traditionnelles, siciliennes, artisanales... L'offre de glaces est pléthorique à Lyon. On vous propose notre sélection.

Pour les Lyonnais travailleurs de l'été à la recherche d'un goût de vacances, pour les vacanciers soucieux d'éviter les attrapes-touristes... Lyon Capitale vous dévoile sa sélection des meilleurs glaciers dans le centre-ville de Lyon, testés et approuvés.

Le classique : Nardonne

Tout lyonnais y a des souvenirs d'enfance. Une glace chez Nardonne, c'est comme un bon repas chez mamie. La déco est dépassée et n'a pas bougé depuis 20 ans, les produits ne sont pas tendances et instagrammables, mais on n'est jamais déçus, et on passe toujours un bon moment.

Has been les coupes de glace ? Pas chez Nardonne.

Les saveurs sont classiques mais efficaces. Les coupes n'ont plus vraiment le vent en poupe mais continuent à séduire leurs adeptes, attablés sur l'immense terrasse du glacier. Les prix sur place sont plus élevés. En contrepartie, on y est normalement servi plus rapidement.

3 Place Ennemond Fousseret, 5e arrondissement / Tarifs : 3€ la boule à emporter, 6 € les deux

Le petit nouveau qui séduit : Gloria

Ici, c'est tout l'inverse de Nardone. Lancée tout récemment par les incontournables rois de la communication, Antonio et Marco Morreale, l'enseigne Gloria située rue Grenette mise sur l'aspect instagrammable de sa toute petite boutique et de ses produits basés sur la glace sicilienne de la Nonna.

En plus des traditionnelles boules de glace - très gourmandes et généreuses ici - Gloria propose des pâtisseries siciliennes, dont la brioche garnie de glace.

2 rue Grenette, 2e arrondissement / Tarifs : 3€ la boule, 5,5 € les deux

L'original : Terre adélice

Comme chez Nardone, il faudra s'armer de patience pour en déguster une en soirée, tant les touristes (et les Lyonnais) s'y pressent. Ici, place aux saveurs les plus improbables. Toutes 100 % bio, elles vont de la classique vanille au surprenant Roquefort, en passant par le piment d'espelette et le foin. Plus de 80 parfums sont disponibles à la carte.

Le service est d'une belle efficacité, et l'attente vous permettra de réfléchir à votre composition. L'originalité et le bio ont un prix, et il fait mal ici puisqu'il faudra compter 8,60 € pour deux boules...

1 place de la Baleine, 5e arrondissement / Tarifs : 4,70 € la boule, 8,60 € les deux

Pour les amateurs de l'esquimau : Único

Le maître artisan glacier Único dispose de deux boutiques à Lyon : le magasin historique, montée de la Grande-Côte, et sa récente boutique située rue d'Algérie. Les glaces sont conçues à partir de fruits frais dans un laboratoire situé rue des Augustins. À noter que les glaces ici sont moins sucrées que celle des concurrents. Un parti pris, dont il faut être conscient et qui peut plaire ou non.

Único propose aussi une gamme d'esquimaux accompagnés d'un topping au choix. À noter que les saveurs évoluent en fonction des saisons chez Único.

91 montée de la Grande-Côte, 1er arrondissement / Tarifs : 5 € l'esquimau, 3,90 € la boule et 5 € les deux

Le mieux placé : Joséphine

Brunch, traiteur, restaurant... et artisan glacier. Joséphine fait tout, installée sur la calme et agréable place Sathonay depuis près de 20 ans. Les glaces et sorbets sont faits sur place et se déclinent en une trentaine de saveurs.

Comme chez Nardonne, Joséphine propose des compositions en coupe glacée à un peu moins de 13 €, mais aussi des milkshakes et des sorbets frappés.

3 place Sathonay, 1er arrondissement / Tarifs : 3,5 € la boule, 6,20 € les deux