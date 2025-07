Lyon : le groupe Indochine annonce une 10e date à la LDLC Arena

Le groupe français Indochine performera une dixième fois sur la scène de la LDLC Arena de Décines le 14 octobre prochain. La billetterie est ouverte.

Ils ne s'arrêtent plus. Après avoir performé quatre fois en février dernier, et alors que cinq concerts sont programmés pour octobre 2025, le groupe Indochine a annoncé une 10e date à la LDLC Arena. Dans le cadre de son "Arena tour", le groupe français montera sur la scène lyonnaise le 14 octobre prochain, en plus des 10, 11, 15, 17 et 18 octobre déjà annoncés.

Les places pour cette nouvelle date sont d'ores et déjà en vente. Pour profiter des classiques "L'aventurier", ou encore "Trois nuits par semaine", les fans d'Indochine devront débourser 55 euros pour une place en fosse, 65 euros en catégorie 2 et 75 euros en catégorie 1. La billetterie est disponible en ligne, sur le site de la LDLC Arena.

Lire aussi :