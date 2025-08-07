Lyon est la ville avec la meilleure qualité de connexion internet au monde

Dans son dernier classement des meilleures connexions par pays et par ville, le site Speedtest place Lyon à la 1re place, faisant de la capitale des Gaules la ville la plus rapide du monde.

Si Lyon peut être fière de sa gastronomie, de son architecture et de sa culture, elle peut également l’être pour la qualité de son débit internet. Dans le dernier classement des meilleures connexions par pays et par ville réalisé par Speedtest, la capitale des Gaules arrive en effet en tête du classement avec une moyenne de débit de 347,52 Mb/s.

À la seconde place, on retrouve Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, avec 344,34 Mb/s, puis Valparaíso, au Chili, avec 330,57 Mb/s, qui complètent le podium. Du côté de l'hexagone, Paris n’arrive qu’à la 23e place avec 238,51 Mb/s et perd 4 places par rapport au classement de l’année dernière.

Au niveau des pays, la France arrive à la 22e place avec 139.67 Mb/s. Les Émirats arabes unis (546.14 Mb/s), le Qatar (517.44 Mb/s) et le Koweït (378.45 Mb/s) sont quant à eux en tête de la liste.

Lire aussi : Lyon se classe 3e ville la plus durable en terme de consommation responsable