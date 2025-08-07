Actualité
Lyon : une personne meurt dans un incendie d'appartement

  • par Nathan Bigué

    • Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, une personne a été retrouvée sans vie dans l'incendie d'un immeuble, dans le 3e arrondissement de Lyon.

    L'alerte a été donnée aux sapeurs-pompiers vers 7h30, ce jeudi 7 août, pour un incendie dans un immeuble au 64 rue de Bonnel, dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, trente-neuf soldats du feu et quinze engins ont été envoyés sur les lieux.

    Malgré leur intervention, un habitant décédé a été retrouvé dans son appartement du premier étage, d'où sortaient les flammes. Les sapeurs-pompiers ont également procédé à l'évacuation d'une personne au 5e étage.

    Ils sont ensuite parvenus à éviter la propagation du feu aux étages supérieurs et à le maîtriser vers 8h10.

