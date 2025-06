Selon une étude menée par les plateformes Too good to go, Leboncoin et Blablacar, Lyon serait la 3e ville la plus durable en terme de consommation responsable.

Lyon est la 3e ville de France la plus durable. C'est ce que démontre une récente étude menée par les plateformes Leboncoin, Too good to go et Blablacar. Elle se place derrière Bordeaux et Rouen, respectivement à la 1ère et seconde place du classement. Menée par trois plateformes engagées dans la consommation responsable, l'étude met en avant les grandes et moyennes villes les plus engagées dans un mode de vie responsable.

Afin de mener cette étude à bien, Too good to go, Leboncoin et Blablacar ont chacun recensé leur taux d'utilisateur par rapport au nombre d'habitants par ville, sur une période d'un an. Les données recueillies, ont reposé sur les catégories “Biens de consommation” pour Leboncoin, le nombre de paniers sauvés par ville pour Too Good To Go et le nombre de conducteurs et passagers actifs par ville pour BlaBlaCar.

Les trois classements ont ensuite été additionnés, laissant place à un classement final en deux catégories : les grandes villes de plus de 100 000 habitants et les villes de taille moyenne comportant entre 20 000 et 100 000 habitants. Les Lyonnais semblent ainsi impliqués et se positionnent 3e des grandes villes de plus de 100 000 habitants.

