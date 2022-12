Deux militants de la France Insoumise auraient été agressés dans le Vieux-Lyon lundi 5 décembre alors qu’ils tractaient pour demander la fermeture de locaux d’extrême droite. La Ville de Lyon a saisi la justice.

Dans un communiqué publié lundi 5 décembre l’antenne locale de la France Insoumise dénonce l’agression de deux de ses militants dans le Vieux-Lyon alors qu’ils tractaient pour alerter sur les violences des "groupuscules d’extrême droite" installés dans le quartier. Dans leur viseur, notamment, le groupe d’ultra droite Nemesis, auquel est imputé une action violente lors de la manifestation féministe contre les violences sexistes et sexuelles qui se déroulait le 28 novembre à Lyon.

🔴 Ce soir nos militants se sont fait agresser par des fascistes alors qu'ils distribuaient des tracts dans le Vieux Lyon, dans le cadre de l'organisation unitaire @FrmLesLocFascst Nous exigeons, ensemble, la fermeture de l'Agogé et la Traboule ! pic.twitter.com/OYD3Uk7X3b — La France Insoumise 69 (@LFIRhone) December 5, 2022

Les militants Insoumis, qui auraient été frappés lundi soir par "plusieurs individus" "hurlant des slogans nationalistes et fascistes" demandaient également la fermeture de la salle de boxe l’Agogé et du bar la Traboule. Deux fiefs du collectif Les Remparts Lyon, une structure d’extrême droite née sur les cendres de Génération identitaire et dont le maire de Lyon a demandé la dissolution il y a quelques semaines.

La France Insoumise va déposer plainte

Dans son communiqué, la France Insoumise précise "Ils ont tabassé un jeune camarade de la France Insoumise à coups de pieds et poings, et ont bousculé contre le sol une militarisant qui tentait de s’interposer". L’antenne locale du parti a annoncé qu’elle allait porter plainte contre "ces nervis d’extrême-droite", tout en appelant la Ville de Lyon et la préfecture du Rhône à prendre leurs responsabilités "pour faire cesser ces violences dans notre ville".

Ce à quoi la Ville de Lyon vient de répondre, le maire Gregory Doucet déclarant sur ses réseaux sociaux avoir saisi la justice au titre de l’article 40 du code de la procédure pénale. L’élu écologiste qui avait écrit à la Première ministre Élisabeth Borne après une manifestation sauvage de l’extrême-droite dans les rues de Lyon au mois d’octobre a de nouveau appelé l’État à dissoudre les groupuscules d’extrêmes droites présents à Lyon et à fermer leurs locaux.

Contacté concernant l’ouverture éventuelle d’une enquête, le parquet de Lyon ne nous avait pas encore répondu au moment de publier cet article. Ces agressions imputées à l’extrême-droite lyonnaise interviennent alors que la préfecture du Rhône vient d’interdire une manifestation aux flambeaux des identitaires le 8 décembre. Un événement intitulé "Lugdunum Suum", relayé par Les Remparts et qui devait ensuite se terminer par une soirée à la Traboule.

