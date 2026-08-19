Lyon : elle lui arrache une phalange avec les dents à la Part-Dieu, son ex-amie condamnée

Une violente altercation entre deux anciennes amies avait éclaté samedi 15 août au centre commercial de la Part-Dieu. L’une des deux a été condamnée.

Samedi 15 août, une jeune femme de 25 ans s’était rendue au centre commercial de la Part-Dieu (Lyon 3e) pour une manucure, à l’approche de son anniversaire. Là-bas, elle avait croisé une ancienne amie du collège avec laquelle elle avait entretenu une relation très proche durant plusieurs années.

Après le lycée, les deux femmes se sont éloignées. Cette rupture d’amitié aurait été particulièrement mal vécue par l’ancienne amie, qui aurait ensuite envoyé de nombreux messages vocaux menaçants, allant jusqu’à promettre d’égorger elle et ses enfants. En se retrouvant, la bagarre était inévitable.

Dans la confusion, l'ex-amie aurait arraché deux tresses avant de mordre l’index gauche de la mère de famille, sectionnant une phalange. La police est intervenue quelques minutes plus tard. L’ancienne amie a été interpellée et placée en garde à vue avant d’être présentée en comparution immédiate ce lundi 17 août informe Le Progrès.

À la barre, la prévenue nie avoir volontairement voulu arracher le doigt de son ancienne amie, tout en rappelant qu’elle n’a pas porté le premier coup et qu’elle n’a jamais menacé de mort la victime. À l’hôpital Édouard-Herriot, les médecins ont constaté qu’il était impossible de recoudre la phalange. La victime, qui allaite encore son plus jeune enfant, souffrirait par ailleurs fortement, les antalgiques les plus puissants ne pouvant lui être prescrits dans cette situation.

L’ex-amie a donc été condamnée à dix mois de prison, dont huit mois avec sursis probatoire. Elle a également interdiction de se rendre au domicile de sa victime et au centre commercial de la Part-Dieu pendant deux ans.

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