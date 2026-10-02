Le retour toujours inexpliqué d’Aulas à la Métropole de Lyon

À la Métropole de Lyon, la réintégration de Jean-Michel Aulas au sein de l’exécutif de Véronique Sarselli suscite de nombreuses interrogations dans la majorité comme dans l’opposition, et des doutes sur sa durabilité.

Véronique Sarselli présidant le conseil métropolitain du 28 septembre avec Jean-Michel Aulas à ses côtés comme si de rien n’était. Voilà ce qu’espèrait la présidente de la Métropole de Lyon et c'est à peu près ce qu'elle a obtenu lors du conseil métropolitain qu'elle a présidé en début de semaine. Lors du séminaire de rentrée qui est intervenu 48 heures après la réintégration surprise, le 10 septembre, de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, les passes d’armes d’un été où l’ancien président de l’OL a critiqué, dans la presse, Véronique Sarselli, avant d’intenter un recours juridique contre elle, n’ont pas été évoquées. “Il y avait un éléphant dans la pièce”, sourit un vice-président de la Métropole.