Rhône : deux conducteurs flashés à 176 et 188 km/h sur une route départementale

Les deux véhicules ont été placés à la fourrière. @Gendarmerie du Rhône

Deux automobilistes ont été interceptés à des vitesses dépassant de plus de 80 km/h la limite autorisée sur la RD29, près de Saint-Laurent.

Les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais ont mené plusieurs contrôles de vitesse la semaine dernière sur la RD29. Une quinzaine d’automobilistes ont été verbalisés. Dans le secteur de Saint-Laurent, dans le Rhône, les militaires ont retenu leur attention sur deux conducteurs très dangereux.

Un jeune homme expliquait être "pressé d’aller récupérer un ami à l’aéroport", selon la gendarmerie. Il a pourtant été contrôlé à une vitesse de 176 km/h sur une route limitée… à 90, soit un excès de vitesse de 86km/h. Un autre conducteur, père de famille et au volant d’un puissant 4x4 italien, a frappé plus fort que le précédent. Celui-ci lui a été intercepté à 188 km/h.

Les deux véhicules placés en fourrière

La gendarmerie ironise sur ces "champions de la vitesse" dans son communiqué, publié mercredi 19 août. Les deux véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière. Les deux conducteurs ont également fait l’objet d’une suspension de leur permis de conduire.

Ils devront désormais répondre de leurs infractions devant la justice. Depuis décembre dernier, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limitation constituent un délit, et non plus une simple contravention.

Les conducteurs concernés encourent notamment 3 750 euros d’amende et jusqu’à trois mois d’emprisonnement, en plus des sanctions administratives liées à leur permis.

Lire aussi : Rhône : une vingtaine d’infractions constatées sur les routes lors du chassé-croisé des vacances