Actualité
Les deux véhicules ont été placés à la fourrière. @Gendarmerie du Rhône

Rhône : deux conducteurs flashés à 176 et 188 km/h sur une route départementale

  • par Corentin Lucas

    • Deux automobilistes ont été interceptés à des vitesses dépassant de plus de 80 km/h la limite autorisée sur la RD29, près de Saint-Laurent.

    Les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais ont mené plusieurs contrôles de vitesse la semaine dernière sur la RD29. Une quinzaine d’automobilistes ont été verbalisés. Dans le secteur de Saint-Laurent, dans le Rhône, les militaires ont retenu leur attention sur deux conducteurs très dangereux.

    Un jeune homme expliquait être "pressé d’aller récupérer un ami à l’aéroport", selon la gendarmerie. Il a pourtant été contrôlé à une vitesse de 176 km/h sur une route limitée… à 90, soit un excès de vitesse de 86km/h. Un autre conducteur, père de famille et au volant d’un puissant 4x4 italien, a frappé plus fort que le précédent. Celui-ci lui a été intercepté à 188 km/h.

    Les deux véhicules placés en fourrière

    La gendarmerie ironise sur ces "champions de la vitesse" dans son communiqué, publié mercredi 19 août. Les deux véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière. Les deux conducteurs ont également fait l’objet d’une suspension de leur permis de conduire.

    Ils devront désormais répondre de leurs infractions devant la justice. Depuis décembre dernier, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limitation constituent un délit, et non plus une simple contravention.

    Les conducteurs concernés encourent notamment 3 750 euros d’amende et jusqu’à trois mois d’emprisonnement, en plus des sanctions administratives liées à leur permis.

    Lire aussi : Rhône : une vingtaine d’infractions constatées sur les routes lors du chassé-croisé des vacances

    à lire également
    Lyon : le Hot Club dévoile sa programmation pour la rentrée et ouvre sa billetterie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le Hot Club dévoile sa programmation pour la rentrée et ouvre sa billetterie 13:00
    Rhône : deux conducteurs flashés à 176 et 188 km/h sur une route départementale 12:02
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : elle lui arrache une phalange avec les dents à la Part-Dieu, son ex-amie condamnée 11:11
    Sdis 69 Caserne © Tim Douet 103
    Après Saint-Bonnet-de-Mure, une autre caserne de pompiers cambriolée dans le Rhône 10:31
    Hélène Geoffroy
    Sénatoriales 2026 : des mouvements de gauche du Rhône demandent de revoir la place d’Hélène Geoffroy 09:49
    d'heure en heure
    Football : l’OL ramène un précieux nul de Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions 09:14
    Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en danger élevé 08:45
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours placés en vigilance canicule 08:00
    Un dernier pic de chaleur avant le retour à la normale, 36 degrés attendus à Lyon 07:00
    En Saône-et-Loire, les lunettes d’éclipse pourraient être réutilisées en Afrique du Nord 18/08/26
    À Lyon, le musée Jean Couty propose des ateliers d’écriture sur l’exposition "Voyage en Italie" 18/08/26
    Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
    Près de Lyon : ils escroquent des boucheries en utilisant le chéquier d'une association, la justice les rattrapent 18/08/26
    Isère : IMeBIO déploie un laboratoire mobile contre Ebola en RDC 18/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut