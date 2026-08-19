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Sdis 69 Caserne © Tim Douet 103
Image d’illustration d’une caserne de pompiers. @Tim Douet

Après Saint-Bonnet-de-Mure, une autre caserne de pompiers cambriolée dans le Rhône

  • par Corentin Lucas

    • Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 août, la caserne des sapeurs-pompiers de Vaugneray, à l’ouest de Lyon, a été cambriolée.

    Les casernes de sapeurs-pompiers du Rhône semblent être devenues une cible pour les cambrioleurs. Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 août, le centre de secours de Vaugneray a été victime d’une intrusion.

    Les malfaiteurs ont pénétré dans la caserne par effraction avant de repartir avec du matériel de désincarcération, utilisé notamment par les pompiers lors d’accidents de la circulation. Le montant du préjudice n’a pas été précisé. Face à cette succession de faits, les patrouilles de gendarmerie vont être renforcées aux abords des casernes du secteur, informent nos confrères du Progrès.

    Un phénomène qui semble se répéter

    Ce cambriolage intervient seulement quelques jours après celui de la caserne de Saint-Bonnet-de-Mure, dans la nuit du 9 au 10 août. Là aussi, une entrée du centre de secours avait été fracturée et plusieurs équipements de secours routier avaient été dérobés. Ces équipements sont notamment indispensables aux pompiers pour désincarcérer les victimes lors d’accidents de la route.

    Lire aussi : Onze habitants évacués à cause d’une importante fuite de gaz près de Lyon

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