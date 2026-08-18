Près de Lyon : ils escroquent des boucheries en utilisant le chéquier d'une association, la justice les rattrapent

Un homme de 46 ans et une femme de 49 ans ont été condamnés par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour plusieurs vols et escroqueries commis entre mai et août.

Un homme de 46 ans et une femme de 49 ans ont été condamnés lundi 10 août par le tribunal de Villefranche-sur-Saône après une série de vols et d’escroqueries commis ces derniers mois dans des commerces caladois. Le prévenu, placé en détention provisoire depuis le 6 août, était poursuivi pour des faits concernant huit victimes. La femme, qui comparaissait libre, devait répondre de cinq faits. Tous deux sont sans domicile fixe.

Un chéquier volé pour escroquer des boucheries

À plusieurs reprises, les deux prévenus ont utilisé la même technique. L’homme avait notamment récupéré le chéquier d’une association caladoise. Sa complice contactait ensuite différentes boucheries en se présentant comme la secrétaire de cette association. Des achats étaient réalisés avec les chèques, mais ceux-ci ne pouvaient finalement pas être encaissés.

D’autres faits concernaient des vols à l’étalage de lunettes et de produits cosmétiques, le vol d’un colis dans une boîte aux lettres ou encore de bouteilles d’alcool. Le prévenu a expliqué que ces biens étaient ensuite revendus pour payer un logement pour la nuit. Celui-ci a avoué une certaine addiction à la cocaïne comme l'informe Le Progrès. La femme, elle aussi consommatrice, a expliqué avoir été victime d’un viol en avril et chercher principalement à trouver un endroit où dormir.

Les deux prévenus ont été condamnés à dix mois de prison, dont cinq mois avec sursis probatoire. Les cinq mois ferme seront aménagés sous la forme d’une semi-liberté. Ils devront également respecter des obligations de soins et de travail et indemniser les victimes.

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